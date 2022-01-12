Папа Римский Франциск лично посетил магазин музыкальных дисков, несмотря на строгие коронавирусные ограничения в Италии.

О необычном визите папы стало известно благодаря Хавьеру Мартинесу-Брокалю, директору агентства Rome Reports. Он оказался поблизости и смог снять, как Франциск выходит из магазина с пластинкой в ​​белом конверте.

Франциск посетил магазин своих старых друзей, клиентом которых был до избрания на папский престол. Понтифик приехал на обычном Fiat 500 белого цвета и провел в магазине около 15 минут.

– Святой Отец увлечен музыкой и уже был нашим клиентом много лет назад, когда он был кардиналом. После этого мы его больше не видели. И вот он пришел к нам, поздороваться, – сказал владелец магазина.

Он добавил, что подарил понтифику пластинку классической музыки. Франциска не в первый раз видят на улицах Рима, и каждый его выход привлекает внимание журналистов.

Напомним, что в Италии действуют одни из самых строгих ограничений по борьбе с распространением Covid-19. Поэтому накануне Нового года папа Франциск официально отменил свой традиционный визит к площади Святого Петра. Каждый год там устанавливают сцену, посвященную библейской истории Рождества и рождению Иисуса Христа.

Решение папы обусловлено тем, что он выступил против больших скоплений людей на фоне вспышки коронавируса в Италии.