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Займайтеся любов’ю, а не війною. Сашу Грей використали в російській пропаганді

1 Грудня 2022, 16:35
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Саша Грей
Джерело: Depositphotos

Зірка фільмів для дорослих Саша Грей відреагувала на використання її фотографій для російської пропаганди. Її обличчя було поміщено на банер із метою, щоб залучити військовослужбовців на контрактну службу.

На пропагандистському банері йдеться: Служба за контрактом – гідний вибір. З питань призову звертайся до військового комісаріату за місцем проживання.

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Варто зазначити, що Сашу розлютила спроба залучити її на бік країни-агресора, тому вона попросила підписників перевірити, чи існує насправді така реклама. Також Грей запевнила, що проти війни.

– Мій телефон вибухає. Ще одна млява спроба посіяти ненависть і розкол. Хто-небудь може перевірити, чи справжня це реклама в Росії і де? Мем чи ні, я не виправдовую це. Будьте обережні з тим, чим ви ділитесь. P.S. Груди тут занадто великі. Займайтеся любов’ю, а не війною, – написала порноакторка.

Згодом Саша додала, що фото все ж може бути підробкою, пояснивши це тим, що на фото не видно будівель і ніхто не зміг назвати їй вулицю.

– Чому я завжди кажу: Будьте обережні з тим, чим ви ділитесь. Де розташована ця будівля? Чому фотографія збільшена? Чому ми не бачимо навколишні будівлі і чому мені не дають адреси? Крім поганого фотошопу, є ймовірність, що все це підробка, яка не існує. Мені потрібні докази, – підсумувала Грей.

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Російська пропаганда
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