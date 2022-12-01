Зірка фільмів для дорослих Саша Грей відреагувала на використання її фотографій для російської пропаганди. Її обличчя було поміщено на банер із метою, щоб залучити військовослужбовців на контрактну службу.

На пропагандистському банері йдеться: Служба за контрактом – гідний вибір. З питань призову звертайся до військового комісаріату за місцем проживання.

My phone is blowing up. Another flaccid attempt at creating hate and division. Can anyone verify if this is a real advertisement in Russia, and where? Meme or not, I don’t condone this. Be wary of what you share. PS the b00bs are too big, and MAKE LOVE NOT WAR. ✌️ https://t.co/DoSIeUtTrO — Sasha Grey (@SashaGrey) November 28, 2022 Зараз дивляться

Варто зазначити, що Сашу розлютила спроба залучити її на бік країни-агресора, тому вона попросила підписників перевірити, чи існує насправді така реклама. Також Грей запевнила, що проти війни.

– Мій телефон вибухає. Ще одна млява спроба посіяти ненависть і розкол. Хто-небудь може перевірити, чи справжня це реклама в Росії і де? Мем чи ні, я не виправдовую це. Будьте обережні з тим, чим ви ділитесь. P.S. Груди тут занадто великі. Займайтеся любов’ю, а не війною, – написала порноакторка.

Згодом Саша додала, що фото все ж може бути підробкою, пояснивши це тим, що на фото не видно будівель і ніхто не зміг назвати їй вулицю.