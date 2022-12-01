Звезда фильмов для взрослых Саша Грей отреагировала на использование ее фотографий для российской пропаганды. Ее лицо было помещено на баннер с целью, чтобы привлечь военнослужащих на контрактную службу.

На пропагандистском баннере говорится — Служба по контракту — достойный выбор. По вопросам призыва обращайся в военный комиссариат по месту жительства.

My phone is blowing up. Another flaccid attempt at creating hate and division. Can anyone verify if this is a real advertisement in Russia, and where? Meme or not, I don’t condone this. Be wary of what you share. PS the b00bs are too big, and MAKE LOVE NOT WAR. ✌️ https://t.co/DoSIeUtTrO — Sasha Grey (@SashaGrey) November 28, 2022 Сейчас смотрят

Стоит отметить, что Сашу разозлила попытка привлечь ее на сторону страны-агрессора, поэтому она попросила подписчиков проверить, существует ли на самом деле такая реклама. Также Грей заверила, что против войны.

— Мой телефон взрывается. Еще одна вялая попытка посеять ненависть и раскол. Кто-нибудь может проверить, настоящая ли это реклама в России и где? Мем или нет, я не оправдываю это. Будьте осторожны с тем, чем вы делитесь. P.S. Грудь здесь слишком большая. Занимайтесь любовью, а не войной, — написала порноактриса.

Позже Саша добавила, что фото все же может быть подделкой, объяснив это тем, что на фото не видно зданий и никто не смог назвать ей улицу.