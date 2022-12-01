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Занимайтесь любовью, а не войной. Сашу Грей использовали в российской пропаганде

1 декабря 2022, 16:35
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Саша Грей
Источник: Depositphotos

Звезда фильмов для взрослых Саша Грей отреагировала на использование ее фотографий для российской пропаганды. Ее лицо было помещено на баннер с целью, чтобы привлечь военнослужащих на контрактную службу.

На пропагандистском баннере говорится — Служба по контракту — достойный выбор. По вопросам призыва обращайся в военный комиссариат по месту жительства.

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Стоит отметить, что Сашу разозлила попытка привлечь ее на сторону страны-агрессора, поэтому она попросила подписчиков проверить, существует ли на самом деле такая реклама. Также Грей заверила, что против войны.

— Мой телефон взрывается. Еще одна вялая попытка посеять ненависть и раскол. Кто-нибудь может проверить, настоящая ли это реклама в России и где? Мем или нет, я не оправдываю это. Будьте осторожны с тем, чем вы делитесь. P.S. Грудь здесь слишком большая. Занимайтесь любовью, а не войной, — написала порноактриса.

Позже Саша добавила, что фото все же может быть подделкой, объяснив это тем, что на фото не видно зданий и никто не смог назвать ей улицу.

— Почему я всегда говорю: будьте осторожны с тем, чем вы делитесь. Где находится это здание? Почему фотография увеличена? Почему мы не видим окружающие здания и почему мне не дают адреса? Помимо плохого фотошопа, есть вероятность, что все это подделка, которая не существует. Мне нужны доказательства, — подытожила Грей.

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Российская пропаганда
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