У віці 27 років помер учасник Ліги Сміху Ярослав Гаркавко.

Про причини смерті поки що немає жодних подробиць – на Telegram-сторінці Ліги Сміху повідомляється, що це сталося на війні з РФ.

– Не стало Ярослава Гаркавка, якого, ми впевнені, багато хто з вас знає. Поки не вистачає слів, на думку лізуть лише приємні спогади, пов’язані з цією людиною. Дякую тобі, друже, за те, що захищав нас увесь цей час. Спочивай з миром, – заявили колеги Ярослава.

Трагедію також підтвердив друг та близький коміка Олег Свищ.

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– Хочу, щоб ви його пам’ятали, і я його пам’ятав. Це Ярик Гаркавко, мій друг — прекрасна та світла людина, захисник України, — прокоментував загибель Ярослава Олег.

Відомо, що про подробиці смерті не повідомляється – офіційних заяв, де служив Ярослав і де загинув ні. Відомо, що він служив у ЗСУ і після повномасштабного вторгнення не дуже часто проявляв активність у соцмережах. Наразі соціальні сторінки Ярослава закриті.

Це вже не перша трагедія серед учасників Ліги сміху – у вересні загинув Василь Довбня, а на початку грудня – Гліб Говорухін.