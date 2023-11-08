Андрій Данилко заявив про трагедію в його музичній команді – на війні загинув син артиста його колективу. Про це співак розповів у своєму Instagram.
Що відомо про втрату в колективі Андрія Данилка
Музикант опублікував чорно-білий знімок чоловіка у військовій формі, який перебуває в окопі. Очевидно, що він загинув зі зброєю в руках, захищаючи Україну.
– Наші найщиріші співчуття артисту нашого колективу Артуру Кульповичу у зв’язку із загибеллю на фронті його сина Еріка. Слава Герою! Світла пам’ять…, – коротко підписав фото Данилко.
Користувачі мережі підтримали музиканта в цю важку хвилину, висловивши співчуття і батькові загиблого:
- Схиляю голову … Вічна і світла пам’ять Герою!
- Вічна пам’ять…спочивай з миром…
- Вічна пам’ять герою-визволителю! Ніколи не забудемо! Навіки вдячні!
- Герої не вмирають…
- Вічна пам’ять Герою України.
І поки одні українські артисти переживають справжнє горе, інші жартують про колонізацію Польщі та вчать поляків? як їм жити. На початку листопада лідер українського рок-гурту Пошлая Молли Кирило Блєдний порадив полякам вчити російську мову і вступити в Російську імперію. Після цього концерти гурту скасували в Польщі, а сам співак вирішив виправдатися за свої слова і заявив, що це був жарт.