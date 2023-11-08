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Загинув зі зброєю в руках: Андрій Данилко заявив про горе в родині колеги

8 Листопада 2023, 20:06
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Данилко та Ерік
Джерело: Андрій Данилко

Андрій Данилко заявив про трагедію в його музичній команді – на війні загинув син артиста його колективу. Про це співак розповів у своєму Instagram.

Що відомо про втрату в колективі Андрія Данилка

Музикант опублікував чорно-білий знімок чоловіка у військовій формі, який перебуває в окопі. Очевидно, що він загинув зі зброєю в руках, захищаючи Україну.

– Наші найщиріші співчуття артисту нашого колективу Артуру Кульповичу у зв’язку із загибеллю на фронті його сина Еріка. Слава Герою! Світла пам’ять…, – коротко підписав фото Данилко.

Користувачі мережі підтримали музиканта в цю важку хвилину, висловивши співчуття і батькові загиблого:

Зараз дивляться
  • Схиляю голову … Вічна і світла пам’ять Герою!
  • Вічна пам’ять…спочивай з миром…
  • Вічна пам’ять герою-визволителю! Ніколи не забудемо! Навіки вдячні!
  • Герої не вмирають…
  • Вічна пам’ять Герою України.

І поки одні українські артисти переживають справжнє горе, інші жартують про колонізацію Польщі та вчать поляків? як їм жити. На початку листопада лідер українського рок-гурту Пошлая Молли Кирило Блєдний порадив полякам вчити російську мову і вступити в Російську імперію. Після цього концерти гурту скасували в Польщі, а сам співак вирішив виправдатися за свої слова і заявив, що це був жарт.

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Теги
Андрій Данилко Війна в Україні
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