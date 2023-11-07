Лідер українського рок-гурту Пошлая Молли Кирило Блєдний (справжнє ім’я – Кирило Тимошенко) порадив полякам вчити російську мову і вступити до Російської імперії.

Однак після хвилі критики артист заявив, що його слова про мову були жартом і “пародією на імперського росіянина”.

Що Кирило Блєдний сказав про польську мову

Лідер гурту Пошлая Молли опублікував відео, в якому нецензурно висловився про польську мову.

Зараз дивляться

Він порадив полякам вивчити російську, а також вступити до Російської імперії, щоб розмовляти “нормальною мовою”.

– Знаєте, що мене бісить у Польщі. Мене нах** дратує польська мова. Я не розумію, навіщо говорити цією **банською мовою. Типу, чуваки, просто вивчіть, **ядь, російську і говоріть нормальною нах** мовою. Є ж Російська імперія, просто вступіть в неї. Як раніше. І говоріть нормальною, **ядь, мовою, довбо**и, – сказав Блєдний.

Меня бесит польский язык. Я не понимаю, зачем говорить на этом уебанском языке, когда есть русский язык. Солист украинской рок-группы «Пошлая Молли» Кирилл Бледный из Польши о польском языке.

Zabierz tę sukę z Polski. pic.twitter.com/e5tm1ia2YX — Oles Filonenko ????????‍♂️ (@taxfreelt) November 6, 2023

Зазначимо, що наприкінці листопада та в грудні у гурту Пошлая Молли заплановані концерти в містах Польщі.

Однак після того, як відео Кирила Блєдного розлетілося мережею, обурені поляки вимагають скасувати виступи колективу.

Кирило Блєдний перепросив за “гострий гумор”

Після хвилі критики як від поляків, так і від українців, Кирило Блєдний заявив, що його слова про мову були “стьобом” і “пародією” на росіян.

– Мені здавалося, що цей прикол зчитується ось так. Очевидно, що це товстезний рофл. Це ліричний герой. Це пародія на імперського росіянина. Я просто стібався. Напевно, гумор не для всіх. Гумор некоректний у цій ситуації. Яка Російська імперія? Я українець, ви знаєте мою позицію. Очевидно, що це був жарт. Вибачте за гостренький гумор, – сказав Блєдний.

Що відомо про гурт Пошлая Молли

Кирило Блєдний, який родом зі Змієва (Харківщина), заснував гурт Пошлая Молли у лютому 2016 року. Учасники колективу виконують пісні російською мовою.

До 24 лютого 2022 року вони виступали в РФ та співпрацювали з російськими артистами. Після повномасштабного вторгнення колектив відмовився від роботи в Росії і проводив благодійні концерти на підтримку України.

Учасники Пошлой Молли неодноразово виступали з українським прапором на сцені, однак дописів про війну на їхніх сторінках у соціальних мережах немає.

Фото: Дмитро Гончаренко