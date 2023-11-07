Лідер українського рок-гурту Пошлая Молли Кирило Блєдний (справжнє ім’я – Кирило Тимошенко) порадив полякам вчити російську мову і вступити до Російської імперії.
Однак після хвилі критики артист заявив, що його слова про мову були жартом і “пародією на імперського росіянина”.
Що Кирило Блєдний сказав про польську мову
Лідер гурту Пошлая Молли опублікував відео, в якому нецензурно висловився про польську мову.
Він порадив полякам вивчити російську, а також вступити до Російської імперії, щоб розмовляти “нормальною мовою”.
– Знаєте, що мене бісить у Польщі. Мене нах** дратує польська мова. Я не розумію, навіщо говорити цією **банською мовою. Типу, чуваки, просто вивчіть, **ядь, російську і говоріть нормальною нах** мовою. Є ж Російська імперія, просто вступіть в неї. Як раніше. І говоріть нормальною, **ядь, мовою, довбо**и, – сказав Блєдний.
Меня бесит польский язык. Я не понимаю, зачем говорить на этом уебанском языке, когда есть русский язык.
Солист украинской рок-группы «Пошлая Молли» Кирилл Бледный из Польши о польском языке.
Zabierz tę sukę z Polski. pic.twitter.com/e5tm1ia2YX
— Oles Filonenko ????????♂️ (@taxfreelt) November 6, 2023
Зазначимо, що наприкінці листопада та в грудні у гурту Пошлая Молли заплановані концерти в містах Польщі.
Однак після того, як відео Кирила Блєдного розлетілося мережею, обурені поляки вимагають скасувати виступи колективу.
Кирило Блєдний перепросив за “гострий гумор”
Після хвилі критики як від поляків, так і від українців, Кирило Блєдний заявив, що його слова про мову були “стьобом” і “пародією” на росіян.
– Мені здавалося, що цей прикол зчитується ось так. Очевидно, що це товстезний рофл. Це ліричний герой. Це пародія на імперського росіянина. Я просто стібався. Напевно, гумор не для всіх. Гумор некоректний у цій ситуації. Яка Російська імперія? Я українець, ви знаєте мою позицію. Очевидно, що це був жарт. Вибачте за гостренький гумор, – сказав Блєдний.
Що відомо про гурт Пошлая Молли
Кирило Блєдний, який родом зі Змієва (Харківщина), заснував гурт Пошлая Молли у лютому 2016 року. Учасники колективу виконують пісні російською мовою.
До 24 лютого 2022 року вони виступали в РФ та співпрацювали з російськими артистами. Після повномасштабного вторгнення колектив відмовився від роботи в Росії і проводив благодійні концерти на підтримку України.
Учасники Пошлой Молли неодноразово виступали з українським прапором на сцені, однак дописів про війну на їхніх сторінках у соціальних мережах немає.
Фото: Дмитро Гончаренко