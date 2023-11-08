Андрей Данилко заявил о трагедии в его музыкальной команде — на войне погиб сын артиста его коллектива. Об этом певец рассказал в своем Instagram.

Что известно о потере в коллективе Андрея Данилко

Музыкант опубликовал черно-белый снимок мужчины в военной форме, который находится в окопе. Очевидно, что он погиб с оружием в руках, защищая Украину.

— Наши самые искренние соболезнования артисту нашего коллектива Артуру Кульповичу в связи с гибелью на фронте его сына Эрика. Слава Герою! Светлая память…, — кратко подписал фото Данилко.

Пользователи сети поддержали музыканта в эту трудную минуту, выразив соболезнование и отцу погибшего:

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