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На фронті загинув барабанщик панк-рок гурту Серцевий напад Михайло Балахтар

28 Жовтня 2023, 17:48
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Михайло Балахтар

Барабанщик українського панк-рок-гурту Серцевий напад Михайло Балахтар (Майкл) загинув, боронячи Україну від російської агресії. Про це повідомили колеги музиканта. Друзі згадують про нього як про доброго, відкритого, цілеспрямованого та відданого хлопця.

– Дякуємо, Мишку, за весь твій вклад у розвиток українського панк-року! Скільки ще фестивалів ми могли запалити драйвом і енергетикою… Нереальна втрата, з якою доведеться жити… Спочивай з миром, Мішань! Слава Герою! – йдеться в повідомленні на офіційній сторінці гурту у Facebook.

Друг військового Олександр Романов зазначив, що роки спільних виступів з Михайлом були найкращим часом в його житті.

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Михайло Балахтар пішов боронити Ураїну у перші дні повномасштабного вторгнення. У нього залишилися дружина та дитина. Майкл був одним із засновників гурту Серцевий напад. Панк-рок гурт створено 2004 року в Чернівцях. За час своєї діяльності команда випустила три студійні альбоми.

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Фото: гурт Серцевий напад

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Війна в Україні
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