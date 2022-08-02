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Забирали прапори та стирали символіку: скандал навколо благодійного концерту в Казахстані

2 Серпня 2022, 15:43
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Забирали прапори та стирали символіку: скандал навколо благодійного концерту в Казахстані
Джерело: Надя Дорофєєва

У місті Алмати 31 липня відбувся благодійний концерт Voice of Peace на підтримку України. Разом із артистами з Казахстану на сцені з’явилися і наші вітчизняні зірки, такі як Надя Дорофєєва, Дмитро Монатик, Тіна Кароль.

Публіка прийшла підтримати Україну, тому багато хто взяв із собою українську символіку, з якою не пускали до зали. На вході у глядачів відбирали прапори, змушували витирати синьо-жовту символіку з тіла та переодягатися, якщо вона була на одязі. Про це пише The Village Казахстан.

Сам захід проходив із закликом до миру та збору грошей для українських дітей. У тих, кому вдавалося проносити прапори та розгортати їх, охорона швидко їх забирала. Одним із таких став активіст Дархан Шаріп.

Зараз дивляться

– Концерт ще не розпочався, а у людей відбирають прапори та стирають принти, намальовані на обличчях. На концерті був великий натовп людей, які підтримували Україну. Але їм не дали висловити свою громадянську позицію на Voice of Peace. Я вважаю, що це нонсенс, – написав він у Instagram.

Ця заборона була ініційована адміністрацією Алмати.

Згодом Дархан також висловив обурення, мовляв, організатори могли запросити найкращих казахських зірок, проте виступали або маловідомі, або давно забуті. Він зазначив, що на концерти в основному ходить молодь, і якби виступали популярніші виконавці, то й потік глядачів був би більше.

– Не знаю, може, популярні артисти не захотіли виступати безкоштовно, але лінійка зірок була ганебною особисто для мене… Відчувалася різниця між рівнем артистів із України та нашою лінійкою. Навіть із тим, як вони працюють із залом… Хочеться, щоб наші популярні зірки самі організовували збори. Чому ні? – написав Шаріп.

Варто зазначити, що саме на цьому концерті Надя Дорофєєва не змогла стримати сліз. Під час пісні Думи артистка розплакалася.

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Алмати Концерт Підтримка України
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