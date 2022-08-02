В городе Алматы 31 июля прошел благотворительный концерт Voice of Peace в поддержку Украины. Вместе с артистами из Казахстана на сцене появились и наши отечественные звезды, такие как Надя Дорофеева, Дмитрий Монатик, Тина Кароль.

Публика пришла поддержать Украину, поэтому многие взяли с собой украинскую символику, с которой не пускали в зал. На входе у зрителей отбирали флаги, заставляли вытирать сине-желтую символику с тела и переодеваться, если она была на одежде. Об этом пишет The Village Казахстан.

Само мероприятие проходило с призывом к миру и сбору денег для украинских детей. У тех, кому удавалось проносить флаги и разворачивать их, охрана быстро отнимала символику. Одним из таких стал активист Дархан Шарип.

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— Концерт еще не начался, а у людей отбирают флаги и стирают принты, нарисованные на лицах. На концерте была большая толпа людей, поддерживающих Украину. Но им не дали выразить свою гражданскую позицию на Voice of Peace. Я считаю, что это нонсенс, — написал он в Instagram.

Этот запрет был инициирован администрацией Алматы.

Позже Дархан также выразил негодование, мол, организаторы могли пригласить лучший казахских звезд, однако выступали либо мало известные, либо давно забытые. Он отметил, что по концертам в основном ходит молодежь, и если бы выступали более популярные исполнители, то и поток зрителей был бы больше.

— Не знаю, может популярные артисты не захотели выступать бесплатно, но линейка звезд была позорной лично для меня… Чувствовалась разница между уровнем артистов из Украины и нашей линейкой. Даже с тем, как они работают с залом… Хочется, чтобы наши популярные звезды сами организовывали сборы. Почему нет? — Написал Шарип.

Стоит отметить, что именно на этом концерте Надя Дорофеева не смогла сдержать слез. Во время исполнения песни Думи артистка расплакалась.