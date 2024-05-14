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Заблокував у соцмережах: Позитив розповів про несподіваний вчинок Потапа під час війни

14 Травня 2024, 11:08
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Позитив, Потап

Співак Позитив (справжнє ім’я Олексій Завгородній) розповів, як ставиться до Потапа. Як виявилося, під час війни дороги знайомих розійшлися.

Позитив розповів про своє ставлення до Потапа

Так, у недавньому інтерв’ю Олексій зазначив, що до повномасштабного вторгнення вони зберігали дружні стосунки, але з агресією РФ це змінилося. Як виявилося, Потап заблокував Позитива в соцмережах.

– Мене заблокували, і я не бачу, що він робить. Причин такого рішення я не знаю, – зазначив Олексій.

Музикант додав, що з’ясовувати причини такого різкого рішення він не планує, але якщо вони зустрінуться особисто, то про це, напевно, поговорять. Через Настю Каменських і спільних знайомих він не намагався дізнатися подробиці рішення продюсера.

Зараз дивляться

Раніше український продюсер Михайло Ясинський поміркував про майбутнє Потапа. Шоумен зазначив, що Олексій виступав у німецькому клубі з піснями російською через відсутність репертуару. Зараз Потапу потрібні гроші, і він зробив ставку на іншу аудиторію. До речі, сам Михайло вважає, що артиста потрібно пробачити за його скандальні дії. Утім, Потап може повернутися в Україну, але тільки за умови, що його пісні знову стануть популярними на батьківщині.

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Джерело
Люкс ФМ
Теги
Олексій Завгородній (Позитив) Потап
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