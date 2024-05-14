Співак Позитив (справжнє ім’я Олексій Завгородній) розповів, як ставиться до Потапа. Як виявилося, під час війни дороги знайомих розійшлися.

Позитив розповів про своє ставлення до Потапа

Так, у недавньому інтерв’ю Олексій зазначив, що до повномасштабного вторгнення вони зберігали дружні стосунки, але з агресією РФ це змінилося. Як виявилося, Потап заблокував Позитива в соцмережах.

– Мене заблокували, і я не бачу, що він робить. Причин такого рішення я не знаю, – зазначив Олексій.

Музикант додав, що з’ясовувати причини такого різкого рішення він не планує, але якщо вони зустрінуться особисто, то про це, напевно, поговорять. Через Настю Каменських і спільних знайомих він не намагався дізнатися подробиці рішення продюсера.

Зараз дивляться

Раніше український продюсер Михайло Ясинський поміркував про майбутнє Потапа. Шоумен зазначив, що Олексій виступав у німецькому клубі з піснями російською через відсутність репертуару. Зараз Потапу потрібні гроші, і він зробив ставку на іншу аудиторію. До речі, сам Михайло вважає, що артиста потрібно пробачити за його скандальні дії. Утім, Потап може повернутися в Україну, але тільки за умови, що його пісні знову стануть популярними на батьківщині.