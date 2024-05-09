Музикант та продюсер Потап (справжнє імʼя Олексій Потапенко) поділився рідкісним дитячим фото з власних архівів. Цим знімком він проілюстрував пост з нагоди народин, у якому підбив підсумки та окреслив плани.

Потап показав дитяче фото

Артист нагадав, що йому виповнилося 43 роки, та поділився, що загадав бажання про перемогу.

На фото з минулого він показав, яким був у дитинстві. Знімок зроблений на пляжі біля картонних декорацій. Дехто з підписників зауважив, що схожі світлини має більшість ровесників Потапа.

Зараз дивляться

Музикант не розповів жодних подробиць про те, коли та де його сфотографували. Вочевидь, поруч з маленьким засмаглим Олексієм стоїть його бабуся. Натомість Потап пригадав свій творчий шлях.

– Зараз як кінострічка пробігають перед очима всі події та досягнення за мої 25+ років творчого життя: мій шлях у музичній індустрії розпочався з написання пісень на колінах у дворах Дарниці та ДВРЗ ще в 90-х роках, коли реп і хіп-хоп в Україні були зовсім нішевою історією, але тією, яка так мене манила у музичну індустрію, – пригадав продюсер.

Він перерахував музичні проєкти, до створення яких був дотичний, а також пообіцяв не зупинятися.

Останнім часом творчість Потапа викликає чимало дискусій та критики. Зокрема, на це впливає те, що на початку повномасштабної війни він виїхав за кордон. Не покращує ставлення до нього й участь у різних заходах, як от концерт у німецькому клубі, де люблять виступати російські зірки-путіністи.