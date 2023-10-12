Співачка Анастасія Приходько жорстко висміяла Потапа за незвичайну поведінку в мережі. Своїми думками щодо продюсера артистка поділилася в Instagram.

Так, співачка прокоментувала ролик Олексія, який у TikTok співає про біль українців під обстрілами. Він також заговорив і про українців за кордоном, які слізно переживають за свою країну.

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– Ти вже так обі**ався, що посидь уже тихенько в Іспанії, ми без тебе тут добре справляємося – повір! – почала свою думку Анастасія.

Співачка вважає, що Потап намагається вичавити з себе хоча б найменшу емоцію, щоб йому повірили.

– Заберіть у нього телефон, – жартома додала Приходько.

Сам Потап поки ніяк не прокоментував слова артистки.

Нагадаємо, що конфлікт між Олексієм та Анастасією вже довго триває. Нещодавно Приходько висміяла Потапа за його ненависть до неї, а також за скандальну пісню Волонтер, яка обурила багатьох українців цієї весни. Тоді співачка заявила, що продюсер відірваний від реальності, згадала про запис у ТрО з Іспанії та додала, що поваги до такої людини в неї немає.