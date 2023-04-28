Анастасія Приходько висміяла Потапа за його поведінку і творчість під час війни. Між співачкою та продюсером непрості стосунки, і Приходько нагадала його відсиджування в Іспанії.

– У нього чомусь велика ненависть до мене, хоча я з ним ніколи не спілкувалась. Навіть після всіх цих подій я його не чіпала, але коли він почав робити факап за факапом, то пішов рознос. Наприклад, його пісня Волонтер – дно, – заявила Приходько в інтерв’ю Дьоміну.

І хоча Потап вибачився за скандальну пісню, Приходько вважає, що Олексій відірваний від реальності.

– Чим він думав узагалі? Ти розумієш, що людина взагалі не розуміє, що відбувається? У ТрО він з Іспанії записувався? Як взагалі можна було розповідати цю дичину. Поваги до такої людини в мене немає, – додала Анастасія.

Раніше Астаф’єва зізналася, хто її приємно здивував із зірок в умовах війни. Серед них є Володимир Дантес, Олексій Дурнєв, а також Курган & Агрегат. Усі вони активно допомагають військовим, закриваючи збори і приганяючи автомобілі для фронту.