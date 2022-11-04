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Найбільше розчарування: Приходько засудила Потапа, який повернувся до України

4 Листопада 2022, 16:35
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Найбільше розчарування: Приходько засудила Потапа, який повернувся до України
Джерело: Анастасія Приходько

Співачка Анастасія Приходько назвала людину, в якій розчарувалася найбільше за час повномасштабної війни в Україні.

Артистка зізналася, що таким відкриттям для неї виявився музичний продюсер Потап. Приходько згадала, як музикант записався заочно до ТРО.

– Потап. Так, він. Коли він почав давати інтерв’ю, що, будучи в Іспанії, його записали в тероборону в Україні, я вважаю, що це вже повна ахінея таке нести, – зазначила Анастасія.

Також артистка висловила припущення – чому Потап повернувся до України зараз.

Зараз дивляться

– Він приїхав лише тому, що в нього почалися зйомки шоу на одному з каналів, – наголосила Приходько.

Зауважимо, що напружені стосунки між артистами вже давно. У червні Приходько різко висловилася про Потапа у своїх соцмережах.

Тоді артистка назвала продюсера рідкісним л***ом, а не людиною, яка намагається бути патріотом, але вона йому не вірить.

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Джерело
Люкс ФМ
Теги
Анастасія Приходько Потап
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