Певица Анастасия Приходько жестко высмеяла Потапа за необычное поведение в сети. Своими мыслями касательно продюсера артистка поделилась в Instagram.

Так, певица прокомментировала ролик Алексея, который в TikTok поет о боли украинцев под обстрелами. Он также заговорил и об украинцах за границей, которые слезно переживают за свою страну.

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— Ты уже так обо**ался, что посиди уже тихонько в Испании, мы без тебя тут хорошо справляемся — поверь! — начала свою мысль Анастасия.

Певица считает, что Потап пытается выдавить из себя хотя бы малейшую эмоцию, чтобы ему поверили.

— Заберите у него телефон, — в шутку добавила Приходько.

Сам Потап пока никак не прокомментировал слова артистки.

Напомним, что конфликт между Алексеем и Анастасией уже долго длится. Недавно Приходько высмеяла Потапа за его ненависть к ней, а также за скандальную песню Волонтер, которая возмутила многих украинцев этой весной. Тогда певица заявила, что продюсер оторван от реальности, упомянула о записи в ТрО из Испании и добавила, что уважения к такому человеку у нее нет.