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Було краще, ніж планували: Лопес згадала весілля з Аффлеком

2 Вересня 2022, 16:19
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек
Джерело: Getty Images

Американська співачка Дженніфер Лопес поділилася подробицями другого весілля з актором Беном Аффлеком. Зірка зізналася, що було чимало переживань, проте перед самою урочистістю – впевненість та легкість.

Особливо всі переживали через погоду, оскільки весь тиждень до цього починався дощ із грозою в той час, коли в суботу, 20 серпня, мала розпочатися церемонія.

Ба більше, перед весіллям закохані підхопили кишковий грип, тому до церемонії намагалися прийти до тями. Подробицями Дженніфер поділилася на своєму сайті.

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– О 6:45, субота, 20 серпня, сонце вирвалося на волю і кинуло свої промені, як маленькі діаманти, що танцюють над річкою за імпровізованим вівтарем на нашому задньому дворі. Коли він побачив, як я з’являюся нагорі сходів у той момент, це мало абсолютний сенс, але в той же час здавалося неймовірно важким повірити, що цей чудовий сон реальний, і все, що ви хочете – це ніколи не прокидатися, – сказала Джей Ло.

Додає, що двадцять років, між цими мріями в юності та дорослим світом любові та сім’ї, які вони прийняли того дня, принесли більше цьому шлюбу, ніж будь-хто з них міг собі уявити.

Згадала Лопес і момент, коли підходила до вівтаря.

– Можливо, в мене було б набагато більше інших думок, якби я не була так сильно зосереджена на тому, щоб не спіткнутися про поділ своєї сукні, але коли я підійшла доволі близько, щоб побачити його обличчя, я згадала про чудовий сенс. Старі рани були заліковані того дня, і тяжкість минулого нарешті спала з наших плечей. І все було зовсім не так, як ми планували. Краще, – сказала співачка.

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Бен Аффлек Весілля Дженніфер Лопес
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