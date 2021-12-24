Российской актрисе запретили въезд в Украину на три года. Причиной стало незаконное посещение временно оккупированного полуострова Крым.

Гражданку РФ пограничники обнаружили в пункте пропуска Борисполь, она прилетела рейсом из Абу-Даби. Охранники границы выяснили, что осенью 2017 года женщина посещала АР Крым с целью съемок в сериале Улетный экипаж для телеканала СТС.

Чтобы попасть на временно оккупированную территорию АР Крым, гражданка РФ воспользовалась авиасообщением Санкт-Петербург – Симферополь.

— Учитывая все обстоятельства, пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев отказали гражданке РФ в пропуске через государственную границу и запретили въезд в Украину сроком на 3 года, — сообщили в Госпогранслужбе.

По данным СМИ, речь идет о 31-летней Алисе Шитиковой. Она участвовала в съемках фильмов Следователь Тихонов и Я тоже хочу.

В сториз на личной странице в Instagram она поделилась видео из аэропорта и показала, как возвращается в Россию. Также Алису обнародовала фото с подписью: Крым – ваш.

Недавно въезд в Украину запретили 22-летней TikTok блогерше из Москвы, которая тоже незаконно посещала временно оккупированный Крым. Девушку задержали в аэропорту Жуляны, она прилетела в Киев рейсом из Варшавы.

Во время проверки пограничники выяснили, что летом этого года блогерша ездила в Крым незаконно построенным мостом через Керченский пролив. Кроме запрета на въезд, девушке выписали штраф в размере 1 700 грн за нарушение украинского законодательства.