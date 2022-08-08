Син української співачки Софії Ротару Руслан Євдокименко розповів, як артистка відсвяткувала свій ювілей. 7 серпня їй виповнилося 75 років.

За словами Руслана, почувається національна легенда України нормально, проте через повномасштабну війну настрій поганий. Про це Євдокименко розповів росЗМІ.

Він додав, що ювілей пройшов у родинному колі і сказав, що Ротару дзвонять вітати з усього світу.

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– Москву я не виділяв би. Друзі дзвонять, друзі в неї є по всьому світу, – сказав Євдокименко.

На запитання, який буде тост за святковим столом, Руслан сказав – За мир.

– Я не хочу більше нічого говорити, зрозумійте мене правильно, – відрізав син співачки.

Зазначимо, у день свого 75-річчя Софія Ротару висловилася про війну. Артистка сказала, що перебуває в Маршинцях Чернівецької області, а також закликала допомогти гуманітарній ініціативі, яку підтримує від початку повномасштабної війни в Україні.