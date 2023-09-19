Оголошено номінантів 6-ї Національної премії кінокритиків Кіноколо.

На максимальну кількість нагород цього року претендує стрічка Степне Марини Вроди – шість номінацій. Слідом за нею йде картина Ля Палісіада Філіпа Сотниченка – пʼять номінацій та Люксембург, Люксембург Антоніо Лукіча – чотири номінації. На три номінації претендує фільм 20 днів у Маріуполі Мстислава Чернова, що є максимумом для документальної стрічки. За Премію За досягнення поборються одразу два проєкти Довженко-Центру.

Переможців традиційно виголосять на урочистій церемонії 12 жовтня, коли стартує фестиваль Київський тиждень критики.

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Вручення Національної премії кінокритиків Кіноколо відбувається з 2018 року. Так спільнота відзначає досягнення українського кінематографа та діячів кіноіндустрії. Визначає лауреатів комітет премії, куди входять 57 кінокритиків та кінознавців.

Протягом попередніх років звання найкращих фільмів виборювали стрічки Памфір Дмитра Сухолиткого-Собчука, Стоп-Земля Катерини Горностай, Атлантида Валентина Васяновича, Додому Нарімана Алієва.

Повний список номінантів на Національну премію кінокритиків Кіноколо

Найкращий повнометражний ігровий фільм

Довбуш, режисер Олесь Санін

Люксембург, Люксембург, режисер Антоніо Лукіч

Ля Палісіада, режисер Філіп Сотниченко

Степне, режисерка Марина Врода

Найкращий короткометражний ігровий фільм

Велика маленька війна, режисер Мирослав Латик

ГКЧП, режисер Аркадій Непиталюк

Жива, режисер Владлен Одуденко

Це побачення, режисерка Надія Парфан

Найкращий документальний фільм

20 днів у Маріуполі, режисер Мстислав Чернов

Залізні метелики, режисер Роман Любий

Звідки куди, режисер Мачек Хамела

Ми не згаснемо, режисерка Аліса Коваленко

Найкращий анімаційний фільм

Весна, режисер Микита Лиськов

Мавка. Лісова пісня, режисери Олександра Рубан, Олег Маламуж

Маріуполь. Сто ночей, режисерка Софія Мельник

Мокош, режисерка Анна Дудко

Відкриття року

20 днів у Маріуполі, режисер Мстислав Чернов

Ля Палісіада, режисер Філіп Сотниченко

Назавжди-Назавжди, режисерка Анна Бурячкова

Степне, режисерка Марина Врода

Найкраща режисура

Марина Врода (Степне)

Антоніо Лукіч (Люксембург, Люксембург)

Філіп Сотниченко (Ля Палісіада)

Мстислав Чернов (20 днів у Маріуполі)

Найкращий актор

Олександр Максяков (Степне)

Аміл Насіров (Люксембург, Люксембург)

Новруз Пашаєв (Ля Палісіада)

Сергій Стрельников (Довбуш)

Найкраща акторка

Ніна Антонова (Степне)

Ксенія Хижняк (Я, Ніна)

Карина Химчук (Ти мене любиш?)

Єлизавета Цілик (Назавжди-Назавжди)

Найкращий сценарій фільму

Марина Врода, Кірілл Шувалов (Степне)

Антоніо Лукіч (Люксембург, Люксембург)

Тоня Ноябрьова (Ти мене любиш?)

Філіп Сотниченко (Ля Палісіада)

За досягнення

Довженко-Центр за лекторій Як перестати хвилюватися і полюбити українське кіно

Дарія Бадьйор, Станіслав Битюцький, Сергій Ксаверов, Анна Дацюк за кураторство 6-го кінофестивалю Київський тиждень критики

Довженко-Центр (команда проєкту: Альона Пензій, Олександр Телюк, Олег Оліфер, Олександр Бертман і Тетяна Деркач) за програму Мультфільм Тижня. Перший сезон

Наталія Серебрякова за серію публікацій про українське кіно у виданні Cineuropa.