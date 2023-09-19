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По версии кинокритиков: объявлены номинанты на премию Киноколо 2023

19 сентября 2023, 16:20
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
кінотеатр
Источник: Unsplash

Оглашены номинанты 6-й Национальной премии кинокритиков Киноколо.

На максимальное количество наград в этом году претендует лента Степное Марины Вроды – шесть номинаций. Следом за ней следует картина Ля Палисиада Филиппа Сотниченко — пять номинаций, и Люксембург, Люксембург Антонио Лукича — четыре номинации. На три номинации претендует фильм 20 дней в Мариуполе Мстислава Чернова, что является максимумом для документальной ленты. За премию За достижения поборются сразу два проекта Довженко-центра.

Имена победителей традиционно назовут на торжественной церемонии 12 октября, когда стартует фестиваль Киевская неделя критики.

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Вручение Национальной премии кинокритиков Киноколо проходит с 2018 года. Так, киносообщество отмечает достижение украинского кинематографа и деятелей киноиндустрии. Определяет лауреатов комитет премии, включающий 57 кинокритиков и киноведов.

В предыдущие годы звание лучших фильмов доставалось лентам Памфир Дмитрия Сухолиткого-Собчука, Стоп-Земля Екатерины Горностай, Атлантида Валентина Васяновича, Домой Наримана Алиева.

Полный список номинантов на Национальную премию кинокритиков

Лучший полнометражный игровой фильм

  • Довбуш, режиссер Олесь Санин
  • Люксембург, Люксембург, режиссер Антонио Лукич
  • Ля Палисиада, режиссер Филипп Сотниченко
  • Степное, режиссер Марина Врода

Лучший короткометражный игровой фильм

  • Большая маленькая война, режиссер Мирослав Латик
  • ГКЧП, режиссер Аркадий Непиталюк
  • Живая, режиссер Владлен Одуденко
  • Это свидание, режиссер Надежда Парфан

Лучший документальный фильм

  • 20 дней в Мариуполе, режиссер Мстислав Чернов
  • Железные бабочки, режиссер Роман Любой
  • Откуда куда, режиссер Мачек Хамела
  • Мы не погаснем, режиссер Алиса Коваленко

Лучший анимационный фильм

  • Весна, режиссер Никита Лысков
  • Мавка. Лесная песня, режиссеры Александра Рубан, Олег Маламуж
  • Мариуполь. Сто ночей, режиссер София Мельник
  • Мокошь, режиссер Анна Дудко

Открытие года

  • 20 дней в Мариуполе, режиссер Мстислав Чернов
  • Ля Палисиада, режиссер Филипп Сотниченко
  • Навсегда-навсегда, режиссер Анна Бурячкова
  • Степное, режиссер Марина Врода

Лучшая режиссура

  • Марина Врода (Степное)
  • Антонио Лукич (Люксембург, Люксембург)
  • Филипп Сотниченко (Ля Палисиада)
  • Мстислав Чернов (20 дней в Мариуполе)

Лучший актер

  • Александр Максяков (Степное)
  • Амил Насиров (Люксембург, Люксембург)
  • Новруз Пашаев (Ля Палисиада)
  • Сергей Стрельников (Довбуш)

Лучшая актриса

  • Нина Антонова (Степное)
  • Ксения Хижняк (Я, Нина)
  • Карина Химчук (Ты меня любишь?)
  • Елизавета Целик (Навсегда-Навсегда)

Лучший сценарий фильма

  • Марина Врода, Кирилл Шувалов (Степное)
  • Антонио Лукич (Люксембург, Люксембург)
  • Тоня Ноябрева (Ты меня любишь?)
  • Филипп Сотниченко (Ля Палисиада)

За достижения

  • Довженко-центр за лекторий Как перестать волноваться и полюбить украинское кино
  • Дарья Бадьор, Станислав Битюцкий, Сергей Ксаверов, Анна Дацюк за кураторство 6-го кинофестиваля Киевская неделя критики
  • Довженко-центр (команда проекта: Алена Пензий, Александр Телюк, Олег Олифер, Александр Бертман и Татьяна Деркач) по программе Мультфильм недели. Первый сезон
  • Наталья Серебрякова за серию публикаций об украинском кино в издании Cineuropa.
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Кінопремія Украинское кино
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