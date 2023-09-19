Оглашены номинанты 6-й Национальной премии кинокритиков Киноколо.
На максимальное количество наград в этом году претендует лента Степное Марины Вроды – шесть номинаций. Следом за ней следует картина Ля Палисиада Филиппа Сотниченко — пять номинаций, и Люксембург, Люксембург Антонио Лукича — четыре номинации. На три номинации претендует фильм 20 дней в Мариуполе Мстислава Чернова, что является максимумом для документальной ленты. За премию За достижения поборются сразу два проекта Довженко-центра.
Имена победителей традиционно назовут на торжественной церемонии 12 октября, когда стартует фестиваль Киевская неделя критики.
Вручение Национальной премии кинокритиков Киноколо проходит с 2018 года. Так, киносообщество отмечает достижение украинского кинематографа и деятелей киноиндустрии. Определяет лауреатов комитет премии, включающий 57 кинокритиков и киноведов.
В предыдущие годы звание лучших фильмов доставалось лентам Памфир Дмитрия Сухолиткого-Собчука, Стоп-Земля Екатерины Горностай, Атлантида Валентина Васяновича, Домой Наримана Алиева.
Полный список номинантов на Национальную премию кинокритиков
Лучший полнометражный игровой фильм
- Довбуш, режиссер Олесь Санин
- Люксембург, Люксембург, режиссер Антонио Лукич
- Ля Палисиада, режиссер Филипп Сотниченко
- Степное, режиссер Марина Врода
Лучший короткометражный игровой фильм
- Большая маленькая война, режиссер Мирослав Латик
- ГКЧП, режиссер Аркадий Непиталюк
- Живая, режиссер Владлен Одуденко
- Это свидание, режиссер Надежда Парфан
Лучший документальный фильм
- 20 дней в Мариуполе, режиссер Мстислав Чернов
- Железные бабочки, режиссер Роман Любой
- Откуда куда, режиссер Мачек Хамела
- Мы не погаснем, режиссер Алиса Коваленко
Лучший анимационный фильм
- Весна, режиссер Никита Лысков
- Мавка. Лесная песня, режиссеры Александра Рубан, Олег Маламуж
- Мариуполь. Сто ночей, режиссер София Мельник
- Мокошь, режиссер Анна Дудко
Открытие года
- 20 дней в Мариуполе, режиссер Мстислав Чернов
- Ля Палисиада, режиссер Филипп Сотниченко
- Навсегда-навсегда, режиссер Анна Бурячкова
- Степное, режиссер Марина Врода
Лучшая режиссура
- Марина Врода (Степное)
- Антонио Лукич (Люксембург, Люксембург)
- Филипп Сотниченко (Ля Палисиада)
- Мстислав Чернов (20 дней в Мариуполе)
Лучший актер
- Александр Максяков (Степное)
- Амил Насиров (Люксембург, Люксембург)
- Новруз Пашаев (Ля Палисиада)
- Сергей Стрельников (Довбуш)
Лучшая актриса
- Нина Антонова (Степное)
- Ксения Хижняк (Я, Нина)
- Карина Химчук (Ты меня любишь?)
- Елизавета Целик (Навсегда-Навсегда)
Лучший сценарий фильма
- Марина Врода, Кирилл Шувалов (Степное)
- Антонио Лукич (Люксембург, Люксембург)
- Тоня Ноябрева (Ты меня любишь?)
- Филипп Сотниченко (Ля Палисиада)
За достижения
- Довженко-центр за лекторий Как перестать волноваться и полюбить украинское кино
- Дарья Бадьор, Станислав Битюцкий, Сергей Ксаверов, Анна Дацюк за кураторство 6-го кинофестиваля Киевская неделя критики
- Довженко-центр (команда проекта: Алена Пензий, Александр Телюк, Олег Олифер, Александр Бертман и Татьяна Деркач) по программе Мультфильм недели. Первый сезон
- Наталья Серебрякова за серию публикаций об украинском кино в издании Cineuropa.