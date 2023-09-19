Оглашены номинанты 6-й Национальной премии кинокритиков Киноколо.

На максимальное количество наград в этом году претендует лента Степное Марины Вроды – шесть номинаций. Следом за ней следует картина Ля Палисиада Филиппа Сотниченко — пять номинаций, и Люксембург, Люксембург Антонио Лукича — четыре номинации. На три номинации претендует фильм 20 дней в Мариуполе Мстислава Чернова, что является максимумом для документальной ленты. За премию За достижения поборются сразу два проекта Довженко-центра.

Имена победителей традиционно назовут на торжественной церемонии 12 октября, когда стартует фестиваль Киевская неделя критики.

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Вручение Национальной премии кинокритиков Киноколо проходит с 2018 года. Так, киносообщество отмечает достижение украинского кинематографа и деятелей киноиндустрии. Определяет лауреатов комитет премии, включающий 57 кинокритиков и киноведов.

В предыдущие годы звание лучших фильмов доставалось лентам Памфир Дмитрия Сухолиткого-Собчука, Стоп-Земля Екатерины Горностай, Атлантида Валентина Васяновича, Домой Наримана Алиева.

Полный список номинантов на Национальную премию кинокритиков

Лучший полнометражный игровой фильм

Довбуш, режиссер Олесь Санин

Люксембург, Люксембург, режиссер Антонио Лукич

Ля Палисиада, режиссер Филипп Сотниченко

Степное, режиссер Марина Врода

Лучший короткометражный игровой фильм

Большая маленькая война, режиссер Мирослав Латик

ГКЧП, режиссер Аркадий Непиталюк

Живая, режиссер Владлен Одуденко

Это свидание, режиссер Надежда Парфан

Лучший документальный фильм

20 дней в Мариуполе, режиссер Мстислав Чернов

Железные бабочки, режиссер Роман Любой

Откуда куда, режиссер Мачек Хамела

Мы не погаснем, режиссер Алиса Коваленко

Лучший анимационный фильм

Весна, режиссер Никита Лысков

Мавка. Лесная песня, режиссеры Александра Рубан, Олег Маламуж

Мариуполь. Сто ночей, режиссер София Мельник

Мокошь, режиссер Анна Дудко

Открытие года

20 дней в Мариуполе, режиссер Мстислав Чернов

Ля Палисиада, режиссер Филипп Сотниченко

Навсегда-навсегда, режиссер Анна Бурячкова

Степное, режиссер Марина Врода

Лучшая режиссура

Марина Врода (Степное)

Антонио Лукич (Люксембург, Люксембург)

Филипп Сотниченко (Ля Палисиада)

Мстислав Чернов (20 дней в Мариуполе)

Лучший актер

Александр Максяков (Степное)

Амил Насиров (Люксембург, Люксембург)

Новруз Пашаев (Ля Палисиада)

Сергей Стрельников (Довбуш)

Лучшая актриса

Нина Антонова (Степное)

Ксения Хижняк (Я, Нина)

Карина Химчук (Ты меня любишь?)

Елизавета Целик (Навсегда-Навсегда)

Лучший сценарий фильма

Марина Врода, Кирилл Шувалов (Степное)

Антонио Лукич (Люксембург, Люксембург)

Тоня Ноябрева (Ты меня любишь?)

Филипп Сотниченко (Ля Палисиада)

За достижения

Довженко-центр за лекторий Как перестать волноваться и полюбить украинское кино

Дарья Бадьор, Станислав Битюцкий, Сергей Ксаверов, Анна Дацюк за кураторство 6-го кинофестиваля Киевская неделя критики

Довженко-центр (команда проекта: Алена Пензий, Александр Телюк, Олег Олифер, Александр Бертман и Татьяна Деркач) по программе Мультфильм недели. Первый сезон

Наталья Серебрякова за серию публикаций об украинском кино в издании Cineuropa.