Шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво приехал в Киев.

В Instagram кулинар обнародовал фото, сделанное на волонтерском складе. Сзади на фоне украинский флаг с популярной сейчас надписью — направлением русского корабля.

— Я там, где должен быть. Я в Киеве… Я не смог быть так далеко, когда страдает вся Украина. Я должен быть с вами, украинцы, — написал Эктор.

Хименес-Браво признался, что переживал перед тем, как вернуться в Киев, поскольку многие призывали его не спешить с таким решением. Однако, по словам Эктора, 95% сообщений было: Мы ждем вас! Вы настоящий украинец.

— После пересечения границы Украины каждый раз, когда армия останавливала машину и они видели меня, они были очень рады. Отважные, но счастливые люди. Людям нужно продолжать жить. Украинцы держат боевой дух и оптимизм несмотря на трагедию, которую принесла Россия, — отметил шеф-повар.

Эктор подчеркнул, что гордится тем, что живет в Украине 12 лет.

— Я горжусь украинцами. За ними сейчас прячется весь мир, — подытожил Хименес-Браво.

Стоит отметить, что война застала кулинара на родине в Колумбии. Однако он отправился сразу в Польшу, где помогал беженцам. Позже Эктор вернулся в Украину. Его первой точкой был Львов.