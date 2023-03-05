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Усі ці люди чомусь зникли: Артем Пивоваров висловився про артистів-зрадників

5 Березня 2023, 17:08
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Артем Пивоваров

Співак Артем Пивоваров висловився про артистів-зрадників, які замовчують повномасштабну війну в Україні. Також він розповів, чи писали йому путіністки Регіна Тодоренко або Йолка, з якими він колись працював.

Ще до повномасштабного вторгнення Артем навіть писав пісні деяким зіркам із РФ, наприклад, Філіпу Кіркорову чи Дімі Білану. Але після 24 лютого 2022 року Пивоваров чітко позначив свою позицію.

Співак не приховав свого здивування в тому, що ні Тодоренко, ні Йолка не висловилися про криваві дії президента Росії Володимира Путіна, хоча вони є уродженками України.

Зараз дивляться

– Ніхто не писав за весь цей час, і я не здивований. Ці люди, які мають стосунок до нашої країни, які жили тут, народилися тут, чомусь зникли. Це говорить про те, що в цих людей більше мінусів, ніж плюсів. Але зараз ми все виправимо. Тому ми повинні бути щасливими, ми будемо жити у свідомому суспільстві, – наголосив Пивоваров.

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Сам же Артем весь цей рік активно дає благодійні концерти як у Європі, так і в Україні. Частину грошей артист передає на армію. Так, наприклад, найдорожчою покупкою став мобільний госпіталь за $250 тис. Крім нього виконавець також купив безліч авто для військових та інших необхідних речей, які допомагають наблизити перемогу України.

Джерело
ЖВЛ
Теги
Артем Пивоваров Регіна Тодоренко
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