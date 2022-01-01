Всего за несколько недель до 100-летия: в США умерла актриса Бетти Уайт

В США 31 декабря умерла известная актриса, представительница старого Голливуда Бетти Уайт. Ей было 99 лет.

Представитель полицейского управления Лос-Анджелеса Майк Лопес сообщил The Post, что офицеры ответили на радио-звонок в пятницу около 9.30 утра по поводу расследования естественной смерти в доме 99-летней женщины.

Позже ее агент и близкий друг Джефф Витьяс подтвердил эту новость журналу People.

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— Несмотря на то, что Бетти было около 100 лет, я думал, что она будет жить вечно, — заявил Витьяс.

— Я не думаю, что Бетти когда-либо боялась смерти, потому что она всегда хотела быть со своим самым любимым мужем, Алленом Ладденом. Она верила, что снова будет с ним, — добавил агент.

Поклонники собрались возле дома Уайта в пятницу днем, чтобы отдать дань уважения.

— Она была такой милой и заботливой. Она была бабушкой Америки. Я увидел в ней свою бабушку. Наши родители выросли, наблюдая за ней, а потом мы выросли, наблюдая за ее шоу. Мне просто очень грустно, — отметил поклонник актрисы Майкл Дуглас.