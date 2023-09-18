Стримінгова платформа Netflix показала тизер приквела серіалу Паперовий будинок про Берлін. Також стала відома дата його прем’єри.

Берлін розповість про одного з головних героїв Паперового дому Андреса де Фонойоса, роль якого виконав Педро Алонсо.

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Він вирушить разом із напарниками до Парижа, де почне планувати одне з найамбітніших пограбувань у своєму житті. Усе це нібито відбувалося до подій в оригінальному серіалі.

Прем’єра Берліна відбудеться 29 грудня.

Нагадаємо, Паперовий будинок виходив із 2017 до 2021 року. Загалом у серіалі п’ять сезонів. У ньому розповідається про злочинців, які вирішили пограбувати королівський монетний двір Іспанії.