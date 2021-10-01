Екатерина Павленко, певица и фронтвумен группы Go-A, которая представляла Украину на Евровидении 2021, рассказала, насколько увеличился их гонорар после участия в музыкальном конкурсе и поступали ей предложения пойти в политику.

Екатерина подтвердила, что после национального отбора на Евровидение гонорар за выступление группы Go-A вырос, а после участия в самом конкурсе он увеличился еще. Девушка не назвала суммы, за которую выступает музыкальный коллектив, однако сказала, что за $ 5 тыс. они концерт давать не будут.

— За $5 тыс. мы не выступаем, это дешево. Но сумму я не скажу. Мне кажется, что это не та информация, которую нужно озвучивать, — сказала Екатерина.

Также артистка ответила на вопрос, сколько раз после участия в Евровидении ей предлагали идти в политику.

— В политику мне не предлагали и предлагать не нужно. Но были интересные разговоры с не менее интересными людьми. Евровидение прекрасно тем, что дает возможность пообщаться с людьми из разных сфер. Часто тебя зовут на тусовки, ты туда идешь, и у тебя есть возможность пообщаться с кем-то, кто занимается какими-то определенными процессами, — сказала Павленко.

Девушка также рассказала, что с президентом Украины Владимиром Зеленским она не виделась после конкурса и он им не звонил.

— Возможно звонил, но я могла не взять трубку. Единственный кто мне дозвонился — министр культуры, — сказала она.

На Евровидении 2021 Go-A представляла Украину с песней Шум. Музыкальный коллектив на международном песенном конкурсе набрала 364 балла и занял пятое место.

Конкурсная композиция покорила не только разнообразные музыкальные платформы, но и людей со всего мира. Как в мире фанатели под песню Шум Go-A — смотрите на Фактах ICTV.