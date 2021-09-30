За 15 минут 6,5 тыс. желающих: фаны Maneskin кинулись за билетами на концерт в Киеве

30 сентября сайт concert.ua открыл для продажи билеты на концерт Maneskin. Однако только за первые 15 минут набежало 6,5 тысячи желающих.

Если вы хотите купить билет на концерт Maneskin, то приготовьтесь отстоять онлайн-очередь 17-30 минут. Однако не факт, что получится, ведь мероприятие будет проходить в клубе StereoPlaza, который в целом смещает 6 тыс. человек. Часть людей уже купила билеты, а почти 5 тыс. желающих еще ждут свою очередь.

Кстати, цена на билеты на концерт Maneskin в Киеве недемократические. Самый дешевый обойдется в 1 299 грн.