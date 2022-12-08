Сериал Уэнздей имеет все шансы стать самым популярным в истории Netflix. Проект продолжает набирать популярность — всего за две недели он вошел в пятерку самых успешных сериалов платформы.

Уэнздей вышел 23 ноября, и за эти две недели его просмотрели на 752 млн часов. У сериала есть еще две недели, чтобы обойти абсолютных рекордсменов. Так, за 28 дней сериал Игра кальмара собрала 1,65 млрд часов. Четвертый сезон Очень странных дел на втором месте — 1,35 млрд часов.

Впрочем, сериал о подростках и параллельном мире уже уступил Уэнздей в статистика за первые 7 дней — 335 млн часов против 341,2 млн часов соответственно.

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Популярности сериалу также добавляет отрывок из танцев главной героини. Ее движения завоевали TikTok и Instagram, и даже наши защитники копируют популярный танец, который многим понравился.

Напомним, что разработчики сериала намекали на второй сезон Уэнздей. Так, продюсеры заявляли, что изначально писали сюжет на несколько сезонов, создавая и проводя сюжетные линии персонажей. Также создатели отметили, что актриса Дженна Ортега отлично влилась в роль главной героини. Одно из ее главных преимуществ — идеальная осанка и умение долго не моргать.