Співачка Софія Ротару у день свого 75-річчя розповіла, де зараз перебуває. Також вона закликала допомогти гуманітарній ініціативі, яку підтримує від початку повномасштабної війни в Україні.

Сьогодні, 7 серпня, виконавиця відзначає ювілей. На честь цього вона вирішила поділитися із шанувальниками своїм новим знімком. У кадрі вона постала у жовтій сукні, а на коліна поклала патріотичну хустку від дизайнера Лілії Пустовіт. Варто зазначити, що на неї нанесено поезію Ліни Костенко.

Ротару зазначила, що перебуває у Маршинцях Чернівецької області.

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– Приїхала на місце сили! Тут я народилася, росла, пішла до школи. Тут я почала співати. Рідні Маршинці нагадали мені, як важливо не втратити почуття причетності до своєї землі, відчувати зв’язок із тими, хто дав тобі життя, виховав та підтримував у твоїх починаннях. Я рідко пишу, але сьогодні маю два приводи. Мій ювілей та дуже важливий День гуманітарної ініціативи, – зазначила Софія.

Національна легенда України розповіла про проект БОН бокс, який піклується про дружин і дітей військовослужбовців, які пішли на фронт та матерів із дітьми, які втратили батька та чоловіка на цій війні.

– Трохи незвичайна для мене роль, не звикла допомагати на публіку, ще складніше мені просити про допомогу. Але саме цього дня, разом із вашими теплими привітаннями та словами підтримки, якими ви оточуєте мене вже багато років, хочу звернутися з проханням підтримати тих, кому зараз важко, хто справді потребує нашої допомоги, – наголосила Ротару.

Співачка додала, що сьогодні не час святкувати ювілей. Вона молиться, щоб, як завжди, за кілька тижнів після її дня народження, українці святкували День незалежності.