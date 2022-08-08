Сын украинской певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко рассказал, как артистка отпраздновала свой юбилей. 7 августа ей исполнилось 75 лет.

По словам Руслана, чувствует себя национальная легенда Украины нормально, однако из-за полномасштабной войны настроение плохое. Об этом Евдокименко рассказал росСМИ.

Он добавил, что юбилей прошел в кругу семьи, и сказал, что Ротару звонили поздравить со всего мира.

Сейчас смотрят

— Москву я бы не выделял. Друзья звонят, друзья у нее есть по всему миру, — сказал Евдокименко.

На вопрос, какой будет тост за праздничным столом, Руслан сказал — За мир.

— Я не хочу больше ничего говорить, поймите меня правильно, — отрезал сын певицы.

Отметим, в день своего 75-летия София Ротару высказалась о войне. Артистка сказала, что находится в Маршинцах Черновицкой области, а также призвала помочь гуманитарной инициативе, которую поддерживает с начала полномасштабной войны в Украине.