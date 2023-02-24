Американский кантри-певец Брэд Пейсли презентовал новую песню Same Here, в которой использовал запись речи президента Украины Владимира Зеленского.

Это первая песня Пейсли с его новой пластинки Son of the Mountains, которая выйдет в конце 2023 года. Новая композиция певца — это повествование, состоящее из трех частей, которое отражает всеобщее сходство между нашими народами, несмотря на расстояние и язык.

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Хотя в самой композиции конкретно не упоминается Украина, заканчивается она разговором Пейсли и Зеленского, записанным во время их видеозвонка. Президент Украины говорит о стремлении украинцев к свободе, добавляя, что в таких ценностях между нашими двумя странами нет дистанции.

— Нет никаких отличий. Вы можете разместить нас в разных местах с разными флагами и разными языками, но у нас так много общего, — сказал Брэд.

Также Пейсли считает, Зеленский понимает, что искусство — это то, как ты можешь достучаться до большинства людей, особенно в сердца.

— Он может произнести столько речей, сколько сможет, но, возможно, гораздо легче услышать что-нибудь с мелодией, — подытожил исполнитель.

Стоит отметить, Брэд Пейсли является послом украинской фандрайзинговой инициативы United24, которая собирает помощь для Украины.