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З пресом і шрамами: Елліот Пейдж показав оголене фото

29 Листопада 2021, 12:51
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Эллиот Пейдж

Елліот Пейдж поділився селфі без сорочки. На фото 34-річний актор-трансгендер позує топлес перед дзеркалом, демонструючи свій прес. Він опублікував знімок в Instagram, тим самим здивував шанувальників.

– О, чудово, мій новий телефон працює, – підписав публікацію Елліот.

Він також був одягнений у чорні спортивні штани, а на шиї висів золотий ланцюжок.

Шанувальники миттєво відреагували на образ зірки:

  • Елліот, ти виглядаєш чудово!
  • Та кого взагалі турбує твій телефон?
  • Який гарний чоловік!
  • Ну нарешті він почав добре одягатися!

Актор, раніше відомий як Еллен Пейдж, ще у грудні заявив про свою трансгендерність.

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– Я хочу поділитися з вами інформацією про те, що я транс, мої займенники – він/вони, а мене звуть Елліот, – повідомив знаменитість у Instagram.

За цей період Елліоту зробили серйозну операцію грудей. У травні 2021 року Елліот виглядав щасливим, вперше публічно позувавши без сорочки після операції.

Ще наприкінці весни думки підписників зірки розділилися, хтось у захваті від зовнішності актора, а хтось вважає, що його сталевий прес — фотошоп чи імпланти.

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Елліот Пейдж (Еллен Пейдж)
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