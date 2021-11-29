Елліот Пейдж поділився селфі без сорочки. На фото 34-річний актор-трансгендер позує топлес перед дзеркалом, демонструючи свій прес. Він опублікував знімок в Instagram, тим самим здивував шанувальників.

– О, чудово, мій новий телефон працює, – підписав публікацію Елліот.

Він також був одягнений у чорні спортивні штани, а на шиї висів золотий ланцюжок.

Шанувальники миттєво відреагували на образ зірки:

Елліот, ти виглядаєш чудово!

Та кого взагалі турбує твій телефон?

Який гарний чоловік!

Ну нарешті він почав добре одягатися!

Актор, раніше відомий як Еллен Пейдж, ще у грудні заявив про свою трансгендерність.

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– Я хочу поділитися з вами інформацією про те, що я транс, мої займенники – він/вони, а мене звуть Елліот, – повідомив знаменитість у Instagram.

За цей період Елліоту зробили серйозну операцію грудей. У травні 2021 року Елліот виглядав щасливим, вперше публічно позувавши без сорочки після операції.

Ще наприкінці весни думки підписників зірки розділилися, хтось у захваті від зовнішності актора, а хтось вважає, що його сталевий прес — фотошоп чи імпланти.