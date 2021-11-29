Елліот Пейдж поділився селфі без сорочки. На фото 34-річний актор-трансгендер позує топлес перед дзеркалом, демонструючи свій прес. Він опублікував знімок в Instagram, тим самим здивував шанувальників.
– О, чудово, мій новий телефон працює, – підписав публікацію Елліот.
Він також був одягнений у чорні спортивні штани, а на шиї висів золотий ланцюжок.
Шанувальники миттєво відреагували на образ зірки:
- Елліот, ти виглядаєш чудово!
- Та кого взагалі турбує твій телефон?
- Який гарний чоловік!
- Ну нарешті він почав добре одягатися!
Актор, раніше відомий як Еллен Пейдж, ще у грудні заявив про свою трансгендерність.
– Я хочу поділитися з вами інформацією про те, що я транс, мої займенники – він/вони, а мене звуть Елліот, – повідомив знаменитість у Instagram.
За цей період Елліоту зробили серйозну операцію грудей. У травні 2021 року Елліот виглядав щасливим, вперше публічно позувавши без сорочки після операції.
Ще наприкінці весни думки підписників зірки розділилися, хтось у захваті від зовнішності актора, а хтось вважає, що його сталевий прес — фотошоп чи імпланти.