Эллиот Пейдж поделился селфи без рубашки. На фото 34-летний актер-трансгендер позирует топлес перед зеркалом, демонстрируя свой пресс. Он опубликовал снимок в Instagram, тем самым удивил поклонников.

— О, отлично, мой новый телефон работает, — подписал публикацию Эллиот.

Он также был одет в черные спортивные штаны, а на шее висела золотая цепочка.

Поклонники моментально отреагировали на образ звезды:

Эллиот, ты выглядишь восхитительно!

Да кого вообще волнует твой телефон?

Какой красивый мужчина!

Ну наконец-то он начал хорошо одеваться!

Актер, ранее известный как Эллен Пейдж, еще в декабре заявил о своей трансгендерности.

Читайте также: Эллиот Пейдж стал первым трансгендерным мужчиной на обложке Time

— Я хочу поделиться с вами информацией о том, что я транс, мои местоимения — он/они, а меня зовут Эллиот, — сообщил знаменитость в Instagram.

За этот период Эллиоту сделали серьезную операцию груди. В мае 2021 года Эллиот выглядел счастливым, впервые публично позировав без рубашки после операции.

Еще в конце весны мнения подписчиков звезды разделились, кто-то в восторге от внешности актера, а кто-то считает, что его стальной пресс — фотошоп или импланты.