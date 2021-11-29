Эллиот Пейдж поделился селфи без рубашки. На фото 34-летний актер-трансгендер позирует топлес перед зеркалом, демонстрируя свой пресс. Он опубликовал снимок в Instagram, тем самым удивил поклонников.
— О, отлично, мой новый телефон работает, — подписал публикацию Эллиот.
Он также был одет в черные спортивные штаны, а на шее висела золотая цепочка.
Поклонники моментально отреагировали на образ звезды:
- Эллиот, ты выглядишь восхитительно!
- Да кого вообще волнует твой телефон?
- Какой красивый мужчина!
- Ну наконец-то он начал хорошо одеваться!
Актер, ранее известный как Эллен Пейдж, еще в декабре заявил о своей трансгендерности.
— Я хочу поделиться с вами информацией о том, что я транс, мои местоимения — он/они, а меня зовут Эллиот, — сообщил знаменитость в Instagram.
За этот период Эллиоту сделали серьезную операцию груди. В мае 2021 года Эллиот выглядел счастливым, впервые публично позировав без рубашки после операции.
Еще в конце весны мнения подписчиков звезды разделились, кто-то в восторге от внешности актера, а кто-то считает, что его стальной пресс — фотошоп или импланты.