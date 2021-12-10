Легендарний персонаж Crazy Frog, що виглядає як синє жабеня, випустив новий сингл під назвою Tricky. Цей ремікс на популярні треки – перший реліз за 11 років.

Дія кліпу відбувається у пустелі біля стартового майданчика ракети. Секретну зону охороняють ті самі червоні роботи, які ганялися за жабеням понад 10 років тому. Як завжди, охоронці почали переслідувати головного героя на невидимому мотоциклі, і навіть вдається оточити його.

Але Crazy Frog вміло ухиляється від рук роботів і сідає в ракету під назвою SpaceY – явне відсилання до компанії SpaceX Ілона Маска. Мультяшна ракета навіть зовні схожа на реальний прототип компанії мільярдера. Наприкінці ролика він летить у космос і залишає апарат.

За основу роботи було взято слова з пісні It’s tricky американського реп-гурту RUN DMC.

Музику взяли з пісні реперки Millie B M to the B. Пісня музикантки допомогла блогерці Беллі Порч стати зіркою – її відео в TikTok зібрало понад 30 млн переглядів – на сьогодні це рекорд.

Персонаж Crazy Frog став всесвітньо відомим завдяки кліпу та пісні 2005 року — своєрідний ремікс на Axel F. Але слава тривала недовго — він залишився в епосі кнопкових телефонів, де про нього всі забули. Було безліч пародій у спробі повторити славу Crazy Frog, але кліпам і пісням так і не вдалося наблизитися до оригіналу.

У листопаді цього року в офіційному Twitter-акаунті Crazy Frog з’явилося повідомлення про майбутній кліп — тепер він доступний для перегляду в мережі.