Легендарный персонаж Crazy Frog, выглядящий как синий лягушонок, выпустил новый сингл под названием Tricky. Этот ремикс на популярные треки — первый релиз за 11 лет.

Действие клипа происходит в пустыне возле стартовой площадки ракеты. Секретную зону охраняют все те же красные роботы, которые гонялись за лягушонком более 10 лет тому назад. Как обычно, охранники начали преследовать главного героя на невидимом мотоцикле, и даже удается окружить его.

Но Crazy Frog умело уворачивается от рук роботов и садится в ракету под названием SpaceY — явная отсылка к компании SpaceX Илона Маска. Мультяшная ракета даже внешне напоминает реальный прототип компании миллиардера. В конце ролика он улетает в космос и покидает аппарат.

За основу работы были взяты слова из песни It’s tricky американской рэп-группы RUN DMC.

Музыку взяли из песни рэперши Millie B M to the B. Композиция певицы помогла блогерше Белле Порч стать звездой — ее видео в TikTok собрало более 30 млн просмотров — на сегодня это рекорд.

Персонаж Crazy Frog стал всемирно известен благодаря клипу и песне 2005 года — своеобразный ремикс на Axel F. Но слава продлилась недолго — он остался в эпохе кнопочных телефонов, где о нем все благополучно забыли. Было огромное количество пародий в попытке повторить славу Crazy Frog, но клипам и песням так и не удалось приблизиться к оригиналу.

В ноябре этого года в официальном Twitter-аккаунте Crazy Frog появилось сообщение о будущем клипе — теперь он доступен для просмотра в сети.