Переможці Євробачення 2022 український реп-фолькгурт Kalush Orchestra восени вирушає у тур Україною. Фактам ICTV вдалося поспілкуватися з музикантами напередодні виступів.

В ексклюзивному інтерв’ю Kalush Orchestra зізналися, із ким зі світових зірок підтримують зв’язок та чи планують концерти для військових у прифронтових територіях.

— Ви вирушаєте у свій перший тур Україною під час війни. Чого очікуєте від туру Україною? Чим будете дивувати глядачів і які емоції хочете їм подарувати?

— З нетерпінням чекаємо туру для того, щоб нарешті зустрітися з нашими шанувальниками. Зіграємо улюблені усіма хіти та презентуємо нові треки. В Україні ми відвідаємо з концертами 10 міст.

— Чи можна вже говорити про те, що в артистів відновлюється концертна діяльність в Україні? Чому ви вирішили дати концерти в Україні саме зараз?

— Насправді гурт Kalush Orchestra створювався для закордонної аудиторії як спіноф проєкту Kalush, тож говорити, що ми відновлюємо концертну діяльність в Україні, буде не зовсім коректно.

Ми багато подорожуємо з концертами та беремо участь у європейських фестивалях, мали виступи в Британії, декілька разів були в турі Північною Америкою та Європою. Ми дуже сумували за домом та рідними, тож в захваті від ідеї провести український тур.

Читайте також: Kalush Orchestra станцювали разом із репером Армані Вайтом

— З якою найбільшою проблемою стикнувся ваш гурт за ці 1,5 року?

— Найбільша проблема, з якою стикнулись усі українці – це повномасштабна війна, порівняти це з будь-чим іншим досить складно.

— Багато артистів їздять до військових, у прифронтові території. Як ставитесь до цього та чи плануєте такі поїздки?

— Вважаємо, що такі поїздки підтримують бойовий дух, дозволяють дещо відволіктися. Ми плануємо подібні речі, але поки не можемо сказати, коли та у якому складі.

— За ці 1,5 року з’явилося чимало нових артистів, зокрема у вашому лейблі Енко. Кого для себе можете виділити?

— Війна дала поштовх розкрити себе багатьом виконавцям, і тут ми говоримо не про спекуляцію на тему війни, а про вираження себе через пісні, про бажання робити тут і зараз.

В Україні багато талановитих виконавців, і ми підтримуємо їх. Yaktak, Kola, Golubenko тощо.

— У вас є дуети із закордонними зірками. Після спільної роботи підтримуєте з кимось зв’язок? Можливо, хтось пише, телефонує, цікавиться справами в Україні?

— Так, підтримуємо з The Rasmus, канадським репером bbno$. Всі так або інакше цікавляться справами в Україні, зокрема артисти, яких ми зустрічаємо під час участі у фестивалях за кордоном.

До речі, плануємо нові фіти, тож стежте за новими релізами.

— Яку свою пісню вважаєте найуспішнішою? Чому?

— Дуже класна колаба вийшла з BBNO$ – трек Ushme Uturbe. Ну і, звичайно, Стефанія, адже завдяки їй про нас дізнався весь світ.

— Хто із зірок здивував вас під час великої війни – у хорошу та погану сторону? Та чому?

— Ми б не хотіли оцінювати поведінку артистів. Що робити і як поводитись – на совісті кожного.