Победители Евровидения 2022 украинская рэп-фолк-группа Kalush Orchestra осенью отправляется в тур по Украине. Фактам ICTV удалось пообщаться с музыкантами накануне выступлений.

В эксклюзивном интервью Kalush Orchestra признались, с кем из мировых звезд поддерживают связь и планируют ли концерты для военных в прифронтовых территориях.

— Вы отправляетесь в свой первый тур по Украине во время войны. Чего ожидаете от тура по Украине? Чем будете удивлять зрителей и какие эмоции хотите им подарить?

— С нетерпением ждем тура для того, чтобы наконец-то встретиться с нашими поклонниками. Сыграем любимые всеми хиты и презентуем новые треки. В Украине мы посетим с концертами 10 городов.

— Можно ли уже говорить о том, что у артистов возобновляется концертная деятельность в Украине? Почему вы решили дать концерты в Украине именно сейчас?

— На самом деле группа Kalush Orchestra создавалась для зарубежной аудитории как спин-офф проекта Kalush, поэтому говорить, что мы возобновляем концертную деятельность в Украине, будет не совсем корректно.

Мы много путешествуем с концертами и участвуем в европейских фестивалях, выступали в Британии, несколько раз были в туре по Северной Америке и Европе. Мы очень скучали по дому и родным, поэтому в восторге от идеи провести украинский тур.

Читайте также: Kalush Orchestra станцевали вместе с рэпером Армани Уайтом

— С какой самой большой проблемой столкнулась ваша группа за эти 1,5 года?

— Самая большая проблема, с которой столкнулись все украинцы — это полномасштабная война, сравнить это чем-либо другим достаточно сложно.

— Многие артисты ездят к военным, в прифронтовые территории. Как относитесь к этому и планируете ли такие поездки?

— Считаем, что такие поездки поддерживают боевой дух, позволяют немного отвлечься. Мы планируем подобные вещи, но пока не можем сказать, когда и в каком составе.

— За эти 1,5 года появилось немало новых артистов, в том числе в вашем лейбле Энко. Кого для себя можете выделить?

— Война дала толчок раскрыть себя многим исполнителям, и здесь мы говорим не о спекуляции на тему войны, а о выражении себя через песни, о желании делать здесь и сейчас.

В Украине много талантливых исполнителей, и мы поддерживаем их. Yaktak, Kola, Golubenko и так далее.

— У вас есть дуэты с зарубежными звездами. После совместной работы поддерживаете с кем-то связь? Возможно, кто-то пишет, звонит, интересуется делами в Украине?

— Да, поддерживаем с The Rasmus, канадским рэпером bbno$. Все так или иначе интересуются делами в Украине, в том числе артисты, которых мы встречаем во время участия в фестивалях за рубежом.

Кстати, планируем новые фиты, поэтому следите за новыми релизами.

— Какую свою песню считаете самой успешной? Почему?

— Очень классная коллаба вышла с BBNO$ — трек Ushme Uturbe. Ну и, конечно, Стефания, ведь благодаря ей о нас узнал весь мир.

— Кто из звезд удивил вас во время большой войны — в хорошую и плохую сторону? И почему?

— Мы бы не хотели оценивать поведение артистов. Что делать и как себя вести — на совести каждого.