Український гурт Kalush Orchestra зустрівся з американським репером Армані Вайтом. Разом вони записали запальне відео під пісню зарубіжної зірки Billie Eilish.
Так, репер виконав свій хіт, а КилимМен, учасник Kalush Orchestra, станцював брейк-данс.
– Дивіться, з ким зустрілися в Остіні. Дякуємо, Армані Вайт, за зустріч і слова підтримки Україні, – зазначили Kalush Orchestra.
З репером колектив зустрівся після закінчення свого другого американського туру. Шанувальники гурту висловили своє захоплення спільною творчістю Kalush Orchestra з Армані Вайтом, зазначивши, що увесь світ має знати – хто такі українці та їхню культуру.
- Коли вони прийшли звільняти нас від уявних нацистів, вони не думали, що звільняють нас культурно… Тепер усі знають, хто ми такі!
- Якось навіть не віриться.
- Круто!
- Це підпал!
- Пушка, – пишуть у коментарях під відео.
Зазначимо, що під час першого туру Америкою Kalush Orchestra зустрілися з американським актором Арнольдом Шварценеггером. Тоді, за словами музикантів, актор запросив їх до себе додому.