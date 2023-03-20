Український гурт Kalush Orchestra зустрівся з американським репером Армані Вайтом. Разом вони записали запальне відео під пісню зарубіжної зірки Billie Eilish.

Так, репер виконав свій хіт, а КилимМен, учасник Kalush Orchestra, станцював брейк-данс.

– Дивіться, з ким зустрілися в Остіні. Дякуємо, Армані Вайт, за зустріч і слова підтримки Україні, – зазначили Kalush Orchestra.

З репером колектив зустрівся після закінчення свого другого американського туру. Шанувальники гурту висловили своє захоплення спільною творчістю Kalush Orchestra з Армані Вайтом, зазначивши, що увесь світ має знати – хто такі українці та їхню культуру.

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Коли вони прийшли звільняти нас від уявних нацистів, вони не думали, що звільняють нас культурно… Тепер усі знають, хто ми такі!

Якось навіть не віриться.

Круто!

Це підпал!

Пушка, – пишуть у коментарях під відео.

Зазначимо, що під час першого туру Америкою Kalush Orchestra зустрілися з американським актором Арнольдом Шварценеггером. Тоді, за словами музикантів, актор запросив їх до себе додому.