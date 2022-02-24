Український співак та лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук звернувся до українців. Він заявив, що це випробування всьому нашому народу, але ми обов’язково переможемо – за нами добро і правда.

– Ми всі разом, всі єдині, і всі ці випробування з гідністю ми пройдемо, перемога буде за нами, – додав співак.

Святослав закликав українців зберігати холодну голову, а також обережно на все реагувати. Не слід забувати, що з нами — весь світ.

– Попереду будуть непрості, але, зрештою, переможні часи для нас. Я в цьому абсолютно впевнений, – вважає Святослав.

Музикант порадив робити те, що ми вміємо робити краще та слухатись тих, хто нас сьогодні захищає.

– У нас – військові сили, і ми бачимо, що наша армія гідно дає відсіч. Насамперед потрібно робити те, що потрібно їм. І кожному у своєму місті. Комусь надихати, комусь носити патрони, а комусь посилати їх у ціль. Я вважаю, що ми повинні захищати нашу Батьківщину, і ми маємо бути єдиними як ніколи! Це дуже важливо! – емоційно закликав українців співак.

Інші українські зірки також підтримали нашу країну, а також звернулися до росіян через війну. Слова підтримки висловив Алан Бадоєв, Леся Нікітюк, Андрій Бєдняков, Маша Єфросініна, Ольга Цибульська, Микита Алексєєв, Настя Каменських та багато інших.