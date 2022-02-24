Украинский певец и лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук обратился к украинцам. Он заявил, что это испытание всему нашему народу, но мы обязательно победим — за нами добро и правда.

— Мы все вместе, все едины, и все эти испытания с достоинством пройдем, победа будет за нами, — добавил певец.

Святослав призвал украинцев сохранять холодную голову, а также очень осторожно на все реагировать. Не стоит забывать, что с нами — весь мир.

— Впереди будут непростые, но в конце концов победные времена для нас. Я в этом совершенно уверен, — считает Святослав.

Музыкант посоветовал делать то, что мы умеем делать лучше и слушаться тех, кто нас сегодня защищает.

— У нас — военные силы, и мы видим, что наша армия достойно дает отпор. Прежде всего нужно делать то, что нужно им. И каждому в своем городе. Кому-то вдохновлять, кому-то носить патроны, а кому-то посылать их в цель. Я считаю, что мы должны защищать нашу Родину, и мы должны быть едины как никогда! Это очень важно! — эмоционально призвал украинцев певец.

Другие украинские звезды также поддержали нашу страну, а также обратились к россиянам из-за войны. Слова поддержки высказал Алан Бадоев, Леся Никитюк, Андрей Бедняков, Маша Ефросинина, Ольга Цибульская, Никита Алексеев, Настя Каменских и многие другие.