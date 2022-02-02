Користувач мережі знайшов несподівану пасхалку у новому фільмі Матриця. Так, головний герой Нео сидить у кафе під фотографією молодого Кіану Рівза.

На деталь звернув увагу користувач Reddit. У першій частині Матриці, ще молодий Нео сидить у машині та тицяє пальцем на те саме кафе, і каже що їв дуже смачну локшину. Всі ці посилання пов’язані із закладом під назвою House of Nanking – він розташований в Сан-Франциско і працює до цього дня з 1988 року.

Цікаво, що фото з молодим Кіану з’явилося в кафе ще під час знімання першої частини культової франшизи. Про це розповіла Кеті Фенг – донька власника локшинної. На фото Рівз позують із вагітною Кеті та її батьком у стінах закладу.

Кафе показали у трейлері до фільму ще у вересні 2021 року, але акторів та знімальну групу помітили біля закладу ще у лютому 2020 року. Дівчина зберігала таємницю весь цей час.

Кеті також показала схоже фото, яке зробили понад 20 років тому – тоді знімали першу частину Матриці.

Нагадаємо, що сам Кіану відзначився після прем’єри нової частини – він віддав дві третини гонорару за знімання у фільмі. На такий крок він пішов заради боротьби із лейкемією.