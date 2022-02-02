Пользователь сети обнаружил неожиданную пасхалку в новом фильме Матрица. Так, главный герой Нео сидит в кафе под фотографией молодого Киану Ривза.

На деталь обратил внимание пользователь Reddit. В первой части Матрицы еще молодой Нео сидит в машине и тычет пальцем на то же самое кафе, и говорит, что ел очень вкусную лапшу. Все эти отсылки связаны с заведением под названием House of Nanking — оно находится в Сан-Франциско и работает по сей день с 1988 года.

Примечательно, что фото с молодым Киану появилось в кафе еще во время съемок первой части культовой франшизы. Об этом рассказала Кэти Фэнг — дочь владельца лапшичной. На фото Ривз позирует с беременной Кэти и ее отцом в стенах заведения.

Кафе показали в трейлере к фильму еще в сентябре 2021 года, но актеров и съемочную группу заметили возле заведения еще в феврале 2020 года. Девушка хранила тайну все это время.

Кэти также показала похожее фото, которое сделали более 20 лет назад — тогда снимали первую часть Матрицы.

Напомним, что сам Киану отличился после премьеры новой части — он отдал две трети гонорара за съемки в фильме. На такой шаг он пошел ради борьбы с лейкемией.