У Букінгемському палаці 14 травня представили перший офіційний портрет короля Великої Британії Чарльза III з моменту його коронації.

Перший офіційний портрет короля Чарльза ІІІ

На полотні монарх зображений в уніформі валлійської гвардії. Картина написала художником Джонатаном Єо, який є автором портретів колишнього прем’єр-міністра Британії Тоні Блера, британського телеведучого Девіда Аттенборо та пакистанської правозахисниці Малали Юсуфзай.

Портрет короля виконаний олійними фарбами у яскраво-червоних кольорах і має розміри 2,8 на 2,2 метри. Чарльз III зображений із мечем у руці, а на його плечі сидить метелик.

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За словами художника, ця комаха символізує метаморфозу та відродження. Також метелик відображає інтерес монарха до навколишнього середовища.

Джонатан Єо почав писати портрет Чарльза III у червні 2021 року, коли він ще був принцом Уельським. Загалом монарх позував для художника чотири рази, кожна із таких зустрічей тривала близько години.

Новий офіційний портрет Чарльза III буде виставлений в історичній будівлі Drapers’ Hall у Ковентрі.

Нещодавно Чарльз III розповів про наслідки лікування раку. Монарх під час емоційної розмови з військовим ветераном, що також проходив терапію через онкологію, зізнався, що “втратив відчуття смаку”.