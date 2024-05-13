Король Великої Британії Чарльз III розповів про наслідки лікування раку. Монарх, під час емоційної розмови з військовим ветераном, що також проходив терапію через онкологію, зізнався, що “втратив відчуття смаку”.

Чарльз III проговорився про наслідки лікування раку

Ветеран британської армії Аарон Мапплбек у розмові з Його Величністю поділився, що минулого року пройшов курс хімієтерапії від раку яєчок. Він додав, що після цього втратив відчуття смаку. Король повідомив, що має такий самий побічний ефект.

Нагадаємо, що Букінгемський палац наразі не розкривав подробиць щодо лікування 75-річного монарха. Королівські представники не стали уточняти й те, з яким типом онкології бореться Чарльз III.

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Офіційній заяві передувала операція, що її переніс король. Він мав проблему зі збільшеною простатою.

Розмова з військовим сталася під час візиту Його Величності до Центру армійської авіації в Міддл Воллопі у графстві Гемпшир. Туди Чарльз вертольотом прибув на спеціальну церемонію з принцом Вільямом, де офіційно передав своєму спадкоємцю посаду головнокомандувача армійського повітряного корпусу.

Що кажуть медичні експерти про симптом Чарльза III

За словами онкологів, радіотерапія та хімієтерапія дійсно здатні позбавити пацієнтів відчуття смаку. Так, ароматні продукти можуть здаватися прісними на смак, тоді як інші можуть мати металічний присмак або залишати після себе неприємний хімічний присмак.

В організації Cancer Research UK зауважують, що побічний ефект може бути настільки сильним, що пацієнти відмовляються від своїх улюблених продуктів. Це може призвести до втрати ваги.

А втім, подібну реакцію можуть викликати й інші потужні ліки для боротьби з раком. Наприклад, препарати імунотерапії, які провокують внутрішні захисні сили організму на пошук і знищення пухлин. Вони здатні змінювати сприйняття смаку продуктів. Такий самий ефект можуть мати і таблетки від нудоти, що їх приписують пацієнтам, які проходять курс хімієтерапії.