Українська співачка Оля Полякова показала, як виглядає її укриття на випадок повітряної тривоги. Артистка створила затишну локацію в підвалі, і показала її за допомогою ролика в Instagram.

Відомо, що у цьому укритті співачка ночувала двічі на новорічні вихідні, коли РФ цинічно намагалася знищити якнайбільше українців та енергетичну інфраструктуру країни.

І хоча підвал не розрахований на сон, Полякова облаштувала його двома ліжками. За словами співачки, в цьому затишному місці був диван, але він незручний для тривалого перебування, і особливо для сну.

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– Два дні поспіль ми вже спали у підвалі. Там у нас був незручний диван. І сьогодні ми принесли до підвалу ліжка. Якщо що, тут ночуватимемо, бо діти спали на дивані, – сказала Оля.

Нагадаємо, що зовсім недавно Полякова зустріла у туалеті Кіркорова та Корольову у Києві. Їхні портрети були розміщені біля унітаза в одній зі столичних студій звукозапису. Оля зазначила, що це дуже вдале місце для тих артистів, які підтримують війну в Україні.