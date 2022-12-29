Оля Полякова показала туалет музыкальной студии в Киеве с Киркоровым с Королевой. Так, снимки сторонников войны России с Украиной поместили на уровне с унитазами, где им и самое место.

Необычным интерьером артистка поделилась с помощью видео в Instagram.

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Так, в коротком ролике можно услышать смех Поляковой, которая также комментирует неожиданную находку в одном из туалетов Киева. Посетители студии звукозаписи также успели проявить свою креативность — Киркорову дорисовали рога и надпись враг Украины, а вот Королевой досталось сильнее — ей на лбу оставили оценку ее интеллекту.

— Так, смотрите, в одном туалете — вам тут и место, — кратко прокомментировала Полякова.

Напомним, что Королева активно молчит о войне в своей родной стране, которую начала Россия. Впервые об Украине предательница заговорила в начале мая. Правда, это было на фоне дня рождения Киркорова. Тогда певица опубликовала совместную фотографию, на которой они находятся за кулисами в Киеве во Дворце Спорта.

Что касается Филлипа, то он активно поддерживает кровавую войну и всячески выступает за ее дальнейшую активность. Правда, ему не везде рады — летом Киркорову отказали во въезде в Молдову.