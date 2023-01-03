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С кроватями и диваном: Оля Полякова показала свое убежище на случай воздушной тревоги

3 января 2023, 17:29
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
С кроватями и диваном: Оля Полякова показала свое убежище на случай воздушной тревоги

Украинская певица Оля Полякова показала, как выглядит ее укрытие на случай воздушной тревоги. Артистка создала уютную локацию у себя в подвале, и показала ее с помощью ролика в Instagram.

Известно, что в этом убежище певица ночевала дважды на новогодние выходные, когда РФ цинично пыталась уничтожить как можно больше украинцев и энергетическую инфраструктуру страны.

И хотя подвал не рассчитан для сна, Полякова обустроила его двумя кроватями. По словам певицы, в этом укромном месте был диван, но он неудобный для длительного пребывания, и уж тем более для сна.

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Полякова

— Два дня подряд мы уже спали в подвале. Там у нас был неудобный диван. И сегодня мы принесли в подвал кровати. Если что, будем здесь ночевать, так как дети спали на диване, — сказала Оля.

Полякова

Напомним, что совсем недавно Полякова встретила в туалете Киркорова и Королеву в Киеве. Их портреты были размещены возле унитаза в одной из столичных студий звукозаписи. Оля отметила, что это очень удачное место для этих артистов, поддерживающих войну в Украине.

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Війна в Україні Оля Полякова
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