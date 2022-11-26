Співачка Оля Полякова емоційно пригрозила росіянам жорстокою розплатою за вбивства українців. Артистка прочитала вірш Петра Маги, який стоїть на захисті нашої країни, присвячений загиблому від російської ракети у Вільнянську дводенному новонародженому.
Відповідне відео виконавиця оприлюднила в Instagram. Також Полякова додала, що російська армія продовжує воювати з мирним населенням України, зазначивши, що окупанти не бояться Бога.
– Нехай бояться кожного українця! Ми будемо мстити їм! Нехай бояться кожен день, ходять і обертаються, лягають спати і бояться не прокинутися! Всі ми будемо мстити вам, чорти прокляті, – написала Оля під відео.
Шанувальники Ольги солідарні з нею, тому зазначають, що росіянам обов’язково все повернеться.
- Як таких виродків носить земля?! Їм все повернеться, Божий суд найстрашніший!
- Серце рветься на шматки. Нехай з Богом спочиває дитинка.
- До сліз навзрид. Які ж не люди, бідна мама. Як тяжко в даний час виносити дитину, а тут ще ці тварюки.
- Коли вже ця недонація понесе покарання за все.
- Це просто жах! Не пробачимо ніколи! – Пишуть користувачі мережі.
23 листопада РФ обстріляла місто Вільнянськ на Запоріжжі. Ворожа ракета влучила у пологове відділення лікарні та вбила новонароджену дитину.