Співачка Оля Полякова емоційно пригрозила росіянам жорстокою розплатою за вбивства українців. Артистка прочитала вірш Петра Маги, який стоїть на захисті нашої країни, присвячений загиблому від російської ракети у Вільнянську дводенному новонародженому.

Відповідне відео виконавиця оприлюднила в Instagram. Також Полякова додала, що російська армія продовжує воювати з мирним населенням України, зазначивши, що окупанти не бояться Бога.

– Нехай бояться кожного українця! Ми будемо мстити їм! Нехай бояться кожен день, ходять і обертаються, лягають спати і бояться не прокинутися! Всі ми будемо мстити вам, чорти прокляті, – написала Оля під відео.

Шанувальники Ольги солідарні з нею, тому зазначають, що росіянам обов’язково все повернеться.

Зараз дивляться

Як таких виродків носить земля?! Їм все повернеться, Божий суд найстрашніший!

Серце рветься на шматки. Нехай з Богом спочиває дитинка.

До сліз навзрид. Які ж не люди, бідна мама. Як тяжко в даний час виносити дитину, а тут ще ці тварюки.

Коли вже ця недонація понесе покарання за все.

Це просто жах! Не пробачимо ніколи! – Пишуть користувачі мережі.

23 листопада РФ обстріляла місто Вільнянськ на Запоріжжі. Ворожа ракета влучила у пологове відділення лікарні та вбила новонароджену дитину.