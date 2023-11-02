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З коктейлями і нотами ностальгії: Кацурін зводив Дорофєєву на побачення

2 Листопада 2023, 12:21
Валентина Чорна редакторка стрічки
Міша Кацурін, Надя Дорофєєва

Ресторатор Михайло Кацурін показав, як сходив на побачення зі своєю дружиною, співачкою Надею Дорофєєвою.

Як Дорофєєва і Кацурін провели час разом

Спочатку Кацурін провів артистці екскурсію місцями, де минули його студентські роки. Він навчався у Київському національному університеті технологій та дизайну.

– Проходили повз КНУТД, де я провів сотні годин студентського життя. За старою звичкою хотів замовити помийну каву та булку в кіоску навпроти, але тепер навпроти є кав’ярня, смачний фільтр, сніданки та горішок зі згущеним молоком. Київ такий класний, – написав Кацурін у сториз в Instagram.

Потім Кацурін та Дорофєєва пішли до ресторану, де випивали коктейлі.

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– У нас із коханою побачення з практичними поясненнями, що таке мескаль і як йому пасує сангріта, – поділився ресторатор.

Дорофєєва, Кацурін

Фото: https://www.instagram.com/misha_katsurin/

Як Дорофєєва розважається із дітьми Кацуріна

Нещодавно Надя Дорофєєва показувала, як сходила на шопінг з дітьми Михайла Кацуріна. У сториз вона оприлюднила фото та відео з семирічною Олександрою й дворічним Іваном.

Зазначимо, що Михайло Кацурін має двох дітей від шлюбу з Дашею Кацуріною. Пара розлучилася у березні 2022 року.

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Фото: Михайло Кацурін

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