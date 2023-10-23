Українська співачка Надя Дорофєєва показала, як проводить час з дітьми чоловіка, ресторатора Михайла Кацуріна.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram вона оприлюднила фото та відео з семирічною Олександрою й дворічним Іваном.

Артистка повідомила, що разом з дітьми сходила за покупками.

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– Сходили на шопінг, – написала Дорофєєва.

Зазначимо, що Михайло Кацурін має двох дітей від шлюбу з Дашею Кацуріною. Пара розлучилася у березні 2022 року.

Нещодавно в ЗМІ поширилася інформація, що Надя Дорофєєва вагітна.

Як розповів блогер Богдан Беспалов, співачку помітили на прийомі в лікаря, який, власне, і займається цим питанням.

Згодом Дорофєєва відреагувала на чутки про вагітність. Вона оприлюднила відео, на якому постала з пласким животом.