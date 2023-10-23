Українська співачка Надя Дорофєєва показала, як проводить час з дітьми чоловіка, ресторатора Михайла Кацуріна.
У сторіз на особистій сторінці в Instagram вона оприлюднила фото та відео з семирічною Олександрою й дворічним Іваном.
Артистка повідомила, що разом з дітьми сходила за покупками.
Зараз дивляться
– Сходили на шопінг, – написала Дорофєєва.
Зазначимо, що Михайло Кацурін має двох дітей від шлюбу з Дашею Кацуріною. Пара розлучилася у березні 2022 року.
Нещодавно в ЗМІ поширилася інформація, що Надя Дорофєєва вагітна.
Як розповів блогер Богдан Беспалов, співачку помітили на прийомі в лікаря, який, власне, і займається цим питанням.
Згодом Дорофєєва відреагувала на чутки про вагітність. Вона оприлюднила відео, на якому постала з пласким животом.